Son Dakika

Bursa'da 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahibini buldu

EKONOMİ 26.06.2022, 13:28
Bursa'da 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahibini buldu

Bursa’da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat başarısı gösteren 206 firma görkemli bir törenle ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin birlikte düzenlediği  '2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri', Uludağ İhracatçı Birlikleri merkez binasında gerçekleştirildi.

Katma değerli üretim, istihdama katkı ve ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

206 firmanın ödüllendirildiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, UİB Koordinatör Başkanı-Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Tekstil sektöründe da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fistaş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Ticaret A.Ş., en başarılı firmalar oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., EDT Dış Ticaret A.Ş. ve Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, gelinen noktanın Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bizlerin bu durumu fırsata çevirmesi için tasarıma ve üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gerekiyor" dedi. 

BURSA, TÜRKİYE İHRACATINA YÖN VERİYOR

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı 2 milyar dolarlık eksiği olmasına rağmen Bursa’nın, geçen yıl 16 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin ikinci en büyük şehri olduğunu kaydetti. Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle üretime ve ihracata önem veren Bursa'nın yıllık 8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Burkay, "Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar doların üzerinde ihracat yaparak hem trendleri belirliyor hem de dünya tasarımda söz sahibi bir konumda yer alıyor. Bu başarıda büyük katkıları olan birliklerimizi ve Türkiye ihracatına ivme kazandıran tüm firmalarımızı kutluyorum” dedi.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31