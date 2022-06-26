Bursa'da 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahibini buldu

Bursa’da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat başarısı gösteren 206 firma görkemli bir törenle ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin birlikte düzenlediği '2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri', Uludağ İhracatçı Birlikleri merkez binasında gerçekleştirildi.

Katma değerli üretim, istihdama katkı ve ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

206 firmanın ödüllendirildiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, UİB Koordinatör Başkanı-Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Tekstil sektöründe da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fistaş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Ticaret A.Ş., en başarılı firmalar oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., EDT Dış Ticaret A.Ş. ve Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, gelinen noktanın Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucu olduğuna vurgu yaparak, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bizlerin bu durumu fırsata çevirmesi için tasarıma ve üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gerekiyor" dedi.

BURSA, TÜRKİYE İHRACATINA YÖN VERİYOR

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı 2 milyar dolarlık eksiği olmasına rağmen Bursa’nın, geçen yıl 16 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin ikinci en büyük şehri olduğunu kaydetti. Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle üretime ve ihracata önem veren Bursa'nın yıllık 8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Burkay, "Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar doların üzerinde ihracat yaparak hem trendleri belirliyor hem de dünya tasarımda söz sahibi bir konumda yer alıyor. Bu başarıda büyük katkıları olan birliklerimizi ve Türkiye ihracatına ivme kazandıran tüm firmalarımızı kutluyorum” dedi.