Köprüler Başkent'e nefes aldıracak

İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için İstanbul Yolu üzeri giriş kapısı sonrasına gidiş geliş toplam 8 şeritli köprülü kavşak ve Göksu tarafına gidiş geliş olmak üzere 4 şeritli vadi köprüsü yapılacak. Çalışmalar nedeniyle trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Yıllardır bölge halkının trafik sorunu yaşadığı Göksu ve Susuz Mahalleleri arasındaki bağlantı için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

324 milyar 645 milyon ihale bedeli ile yapımına başlanılacak köprülü kavşak ve vadi köprüsü işi nedeniyle 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

8 ŞERİTLİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE 4 ŞERİTLİ VADİ KÖPRÜSÜ BÖLGE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Başkent trafiğine nefes aldıracak olan İstanbul Yolu Eryaman bağlantı kavşağı için İstanbul Yolu üzeri giriş kapısı sonrasına gidiş geliş 8 şeritli, köprülü kavşak ve Göksu tarafına da gidiş geliş toplam 4 şeritlik vadi köprüsü yapımı işi başlıyor.

Köprülü kavşak ve vadi köprüsü yapım işi sayesinde, Göksu ve Susuz Mahalleleri arasında hem trafik akışı hızlanacak hem de güvenli ve kesintisiz şekilde bağlantılar sağlanacak.

25 Nisan tarihinden itibaren Fatih Sultan Bulvarının Ankara-İstanbul istikametinden iki şerit gidiş-geliş olarak sağlanacak. İstanbul-Ankara geliş istikameti ise proje süresince kapalı olarak kalacak.