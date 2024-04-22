Orhun Ene: Sezonu güzel bir yerde bitirmek istiyoruz

Pınar Karşıyaka galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Galibiyete daha fazla ihtiyacı olan taraftık. Dinlenip, enerjimizi toparlayıp kalan maçlarımızı en iyi şekilde oynayacağız. Sezonu güzel bir yerde bitirmek istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka’yı 111-91’lik skorla mağlup ederek 11. galibiyetine imza atan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ligde oynayacakları kalan 3 maçı en iyi şekilde oynayıp sezonu güzel bir noktada bitirmek istediklerini belirten Ene şu ifadeleri kullandı; “Pınar Karşıyaka takımı sezon başındaki takımlarından farkı bir görüntüdeler çünkü Vernon Carey Jr.’ın sakatlığı sonrası 5 numara rotasyonunda eksikler. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Ligin sonuna doğru birçok takım motivasyon sorunu yaşıyor. Onlar da bugün biraz maça konsantre-motive olmakta zorlandılar. Biz de aşırı yorgunuz. Son bir haftada 60 saati aşan uçak yolculukları yaptık. Maça da enerjimiz düşük başladık. Ancak galibiyete daha fazla ihtiyacı olan taraftık. Onun için de oyunun içinde daha çok kaldık. Biz oyuncularımızın yeteneğini biliyoruz. Ancak ne kadar çok istesek de zorlasak da oyuncular her maça maalesef aynı şekilde yaklaşmıyorlar. Bugün de gerçekçi olmak lazım yumuşak bir savunma vardı. Her şeye rağmen genel anlamda oyundan kopmayıp takım olarak iyi mücadele verdik. Şimdi çok fazla

seyahatin olmadığı 3 maçımız kaldı. Üst üste oynayacağımız deplasman maçlarında daha sert savunmalar olacak. Ama artık vaktimiz var. Dinlenip, enerjimizi toparlayıp kalan maçlarımızı en iyi şekilde oynayacağız. Türkiye ligini bundan sonra daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sezonu güzel bir yerde bitirmek istiyoruz.”