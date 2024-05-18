Nilüfer’de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Nilüfer’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, çelenk töreniyle başladı. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizlere, yarın gençlere emanet. Bizler, bu değerli emaneti koruyup yaşatacağız, gençlerimizle geleceğe taşıyacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde kutluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs kutlamaları, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için başlatılan kurtuluş mücadelesinin 105’inci yıl dönümünde, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

“TÜRKİYE GENÇLERİYLE TARİH YAZACAK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 19 Mayıs 1919’da atıldığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu tarih, bu topraklarda yaşayan halkımızın, Atamızın önderliğinde, bağımsızlığını ve özgürlüğünü kurmak için mücadeleye başladığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Doğum günüm’ dediği 19 Mayıs’ı, bir bayram olarak gençlere armağan etmesi de, çok anlamlıdır. Atamızın söylediği gibi Türkiye, dahili ve harici bedhahlara karşı, yine gençleriyle, tarih yazacak. Biz de, hürriyet bizim, demokrasi bizim,

bu vatan bizim diyerek, gençlerle geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.

Atatürk’ün dünyada barış umudunun, gençlerle gerçek olacağına inandığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizlere, yarın gençlere, geleceğimize emanet. Bizler, bu değerli emaneti koruyup yaşatacağız, gençlerimizle geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gençlerle birlikte aydınlık yarınlara yürüyecek, ülkemizi daha ileri taşıyacağız” diye konuştu.