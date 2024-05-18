Son Dakika

Nilüfer’de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Nilüfer’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, çelenk töreniyle başladı Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizlere, yarın gençlere emanet Bizler, bu değerli emaneti koruyup yaşatacağız, gençlerimizle geleceğe taşıyacağız” dedi

YAŞAM 18.05.2024, 13:44
Nilüfer’de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Nilüfer’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, çelenk töreniyle başladı. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizlere, yarın gençlere emanet. Bizler, bu değerli emaneti koruyup yaşatacağız, gençlerimizle geleceğe taşıyacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde kutluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs kutlamaları, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için başlatılan kurtuluş mücadelesinin 105’inci yıl dönümünde, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

“TÜRKİYE GENÇLERİYLE TARİH YAZACAK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 19 Mayıs 1919’da atıldığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu tarih, bu topraklarda yaşayan halkımızın, Atamızın önderliğinde, bağımsızlığını ve özgürlüğünü kurmak için mücadeleye başladığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Doğum günüm’ dediği 19 Mayıs’ı, bir bayram olarak gençlere armağan etmesi de, çok anlamlıdır. Atamızın söylediği gibi Türkiye, dahili ve harici bedhahlara karşı, yine gençleriyle, tarih yazacak. Biz de, hürriyet bizim, demokrasi bizim,
bu vatan bizim diyerek, gençlerle geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.

Atatürk’ün dünyada barış umudunun, gençlerle gerçek olacağına inandığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Binlerce şehit vererek, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bizlere, yarın gençlere, geleceğimize emanet. Bizler, bu değerli emaneti koruyup yaşatacağız, gençlerimizle geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gençlerle birlikte aydınlık yarınlara yürüyecek, ülkemizi daha ileri taşıyacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Sivasspor 37 51
8. Alanyaspor 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17