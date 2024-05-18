Özel Birey Anneleri ‘Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi’nde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi’nin ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Hem ebeveynler, hem de özel gereksinimli bireyler için düzenlenen etkinliklerin biri de ‘Özel Çocuk Anneleri ile Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi’ oldu.MERSİN (İGFA) - Atölye programında ilk olarak Opr. Dr. Sezin Saygı Özyurt, kadın sağlığına yönelik bilgilendirici sunum yaptı. Jinekolojik muayenenin önemini anlatan Özyurt; muayene sıklığı, rahim ağzı kanserine karşı HPV taramasının önemi ve testlerin sıklığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Uzman Psikolog Dila Aslan, öz şefkat atölyesi gerçekleştirdi. Özel gereksinimli ailelerin, karşısındakine sunduğu anlayış ve ilgiyi kendilerine de göstermeleri gerektiği konusunda karşılıklı sohbet havasında geçen atölyenin ardından, Fizyoterapist ve Yoga Eğitmeni Merve Soydan yoga dersi verdi. Anneler programın sonunda hem ruhen, hem de bedenen rahatladıklarını belirttiler.

OPR. DR. ÖZYURT: “KADINLARIMIZA, DÜZENLİ JİNEKOLOJİK KONTROLLERİN ÖNEMİNİ ANLATTIK”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sezin Saygı Özyurt, kadın sağlığı konusunda çeşitli konularda bilgilendirmede bulunarak, “Özel çocuklarımızın annelerine, düzenli jinekolojik kontrollerin önemini anlattık. Kadınlarımız bazen, günlük hayatın koşturmacası içinde kendilerini unutabiliyorlar. Düzenli jinekolojik kontrollerin önemi, kadın sağlığı, hastalıklar oluşmadan onu engelleyebilmek ve özellikle HPV ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Rahim ağzı kanserinden korunma yolları, bunun aşısı ve taramaları konusu ile kadın hastalıklarındaki diğer sorunlara da değindik” diye konuştu.

ASLAN: “ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ DA, ANNELERİ DE BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİLER”

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi’nde görev yapan Uzman Psikolog Dila Aslan, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla, her gün özel çocuklara ve ebeveynlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, “Bugün sadece özel çocuklarımızın annelerine yönelik ‘Ruh ve Beden Sağlığı Atölyesi’ni yaptık. Annelerimize öz şefkat atölyesi gerçekleştirdik. Özel çocuklarımız da anneleri de bizler için çok kıymetliler. Dolayısıyla onlar için dolu dolu geçen bir gün oldu” dedi.

SOYDAN: “GÜNLÜK HAYATTA YAŞADIĞIMIZ BİRÇOK ŞEY, BEDEN ÜZERİNDEN TEZAHÜR EDİYOR”

Fizyoterapist ve Yoga Eğitmeni Merve Soydan, yoganın bedenen rahatlama sağlayacağını söyleyerek, “Yoga pratiğiyle, özel gereksinimli bireylerin aileleri için kendi bedenleri üzerinden kendilerine bakmalarını hedefleyen bir pratik yaptık. Günlük hayatta yaşadığımız birçok şey, beden üzerinden tezahür ediyor. Biz de beden üzerinden bazı pratiklerle, okumalarla rahatlatıcı şekilde onlara bir nebze de olsa iyi gelmeye çalışıyoruz. Bir stüdyoya gitmelerine gerek kalmadan, kendi hayatlarında uygulayabilecekleri basit birkaç hareket gösterdik ve onu düzenli olarak tekrar ederlerse, bir nebze de olsa rahatlayacaklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖZEL BİREY ANNELERİ ATÖLYELERDEN MEMNUN KALDILAR

Özel gereksinimli birey annesi Berrin Tulumbacı, kadın sağlığı ile ilgili sunumun kendisi için çok faydalı olduğunu ifade ederek, “O kadar güzel şeyler anlatıldı ki… Bir kanser virüsündeki iyileşmeyi ilk defa burada öğreniyorum. Yani onun ölümcül olmayacağını, bir iğne ile dahi tedavi edilebileceğini öğrendim. Bunların bilhassa özel çocuk anneleri tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Mesela benim kızım 30 yaşında. O’nun da götürülmesinin ne kadar doğru olduğunu öğrenmek çok güzel” dedi.

Etkinlikte önemli konulara değinildiğini ve aklındaki birçok sorunun yanıtını bulduğunu kaydeden Ece Bolat, “Yapılan bazı testlerin sürelerini yanlış biliyormuşum. Onların doğrusunu öğrendim. Geldiğim çok iyi oldu. Güzel bir seminer oldu. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzman Psikolog tarafından öz şefkatle ilgili bilgiler verildiğini ve herhangi bir sorun karşısında kendileri için neler yapabilecekleri konusunda aydınlandıklarını ifade eden bir başka özel birey annesi Deniz Kara ise, “Bir problem karşısında nasıl davranmamız gerektiğini ve kendimize değer vermemiz gerektiği anlatıldı” dedi. Ardından yoga pratiği yaptıklarını sözlerine ekleyen Kara, “Yoga ile hem zihinsel, hem de bedensel büyük bir rahatlama ve hafifleme hissettik. Kişi kendini iyi hissediyorsa onun devamını getirmeli” ifadelerini kullandı.