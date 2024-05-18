Ömer Aydoğmuş'tan 19 Mayıs mesajı

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aydoğmuş, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı bu özel günün, Türk milleti için yeniden dirilişin sembolü olduğunu vurguladı.YOZGAT (İGFA) - Mesajında Ömer Aydoğmuş, 19 Mayıs 1919'un, emperyalizme karşı başlatılan mücadelenin başlangıcı ve Türk İstiklal Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği gün olduğunu belirten Aydoğmuş, "19 Mayıs, Atatürk ve silah arkadaşlarının imkansızlıklara rağmen bağımsız, hür bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için attıkları cesur adımların başlangıcıdır. Bu tarih, aynı zamanda, azim ve inançla dolu Türk halkının umudun ve cesaretin simgesidir," dedi.

Başkan Aydoğmuş, Atatürk'ün Samsun'dan başlayarak Anadolu'ya yaptığı geçişle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan büyük bir zaferin mimarı olduğunu hatırlattı. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırılmasının ardından kurulan Cumhuriyet'in, bugünkü bağımsızlık ve çağdaş yaşamın teminatı olduğunu söyledi.

"19 Mayıs'ı, Atatürk'ün Türk gençlerine armağanı olarak kabul ediyoruz ve bu anlamlı günü, 'Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir' sözleriyle idrak ediyoruz," diyen Aydoğmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin zorluklarla dolu kuruluş sürecinin, genç nesillere ilham kaynağı olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Aydoğmuş, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor; Türk milletinin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."