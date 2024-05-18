Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü’nü kutladı

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Müzeler Haftası nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Şehirlerin tarihlerini yansıttığı gibi tanıtımları ve marka değeri kazanmaları doğrultusunda müzelerin önemi hakkında açıklamalar yapan Avcı, müzelerin yeni öğrenme mekanları olduğunu vurguladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM), müzelerin toplumların gelişiminde kilit rol alan kurumlar olduğunu vurgulamak, bu kurumlara ortak hareket platformu sağlamak ve halkın dikkatini müzelere yöneltmek amacıyla her yıl farklı bir temayla yılda bir günü "Müzeler Günü" olarak ilan ettiğini belirten Avcı, bu yıl için ICOM tarafından belirlenen temanın “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” olduğunu belirterek,“Ülkemizde 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası", 2011 yılından itibaren tüm üye ülkelerde olduğu gibi 18 Mayıs'ta ‘Müzeler Günü’ olarak kutlanmaya başlamıştır.” dedi.

Avcı, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Birçok farklı tanımı olan ‘müze’, özellikle son yıllarda;kentteki tarih ve kültür mirasının korunmasında aktif rol oynayan ve turizme katkısı açısından kentin bir bütün olarak tanıtımına ve markalaşmasına yardımcı olan; eğitim, koruma, iletişim ve kültür merkezine dönüşmüştür. Kentin diğer kurum ve kuruluşları ile paydaş projeler üstlenen, geçici sergileri, atölye çalışmaları ile insan odaklı yaklaşım sergileyen müzeler, zamanla kentin sosyo kültürel hayatına katkı sunan kurumların başında yer almaya başlamıştır.Özellikle ilköğretim müfredatında yer alan kültürel miras kazanımları için farklı deneyimler sunan müzeler, eğitim alanında, sınıf dışında öğrenme metoduna uygun mekanlar haline gelmişlerdir.

Biz de Keşan Belediyesi olarak bu bilgi ve tanımların ışığında, bu yılın teması kapsamında;müzemizi ziyaret eden öğrenci ve öğretmen gruplarıyla fikir alışverişinde bulunarak, özelliklebilim, sanat, kültür konularında yapılacak etkinliklerinde müzemiz alanlarını kendilerinin kullanımına sunacağımızı, öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatmak için bir araya geleceğimizibelirttik.”

“YENİ ÖĞRENME MEKANI: MÜZE”

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Birer eğitim ortamı olarak müzeler, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve aynı zamanda da gelişmesine katkı sağlayan mekânlardır. Öğrenciler ve diğer ziyaretçiler, müze ile eğitim sürecinde objelerle ilişki kurabilir, düşünce ve duygularını daha kolay ifade edebilir, kültürel değerleri anlamaya daha istekli olabilir. Böylece müze eğitimi bireylerin geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurabilmelerine; kültürel varlıkları, tarihi eserleri anlama ve korumalarınakatkı sağlayabilir. Biz de Keşan Kent Müzesi olarak, bu fikirler doğrultusunda, planlayacağımız eğitim ve etkinliklerleokul dışında alternatif bir öğrenme mekanı olmayı hedefliyor, Müzeler Haftasını kutluyoruz.”