Konya Bilgehaneleri 'LGS Yıldızları'nı belirliyor

Konya Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, LGS’ye (Liselere Geçiş Sistemi) girecek öğrencilerinin akademik başarılarına destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - 24 Bilgehanede eğitim gören 8. sınıf öğrencileri, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek LGS öncesi, Cumartesi ve Pazarları günlük periyotta düzenlenen seri deneme sınavlarına katılıyor. Deneme sınavlarında yüksek başarı elde eden öğrenciler, çeşitli hediyelerle motive ediliyor. Öğrencilerin sınav öncesi psikolojik ve akademik olarak hazır bulunmalarına katkı sunulması amaçlanan proje kapsamında bugüne kadar Cumartesi ve Pazar günleri 8 deneme sınavı gerçekleştirildi. Sınavlar, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

“LGS YILDIZLARI” PROJESİ

Gerçekleştirilen denemelerde 450’nin üzerinde puan alan öğrenciler, “LGS Yıldızları” ismiyle ayrı bir çalışma programıyla destekleniyor.

Çalışmaları PDR Birimi aracılığıyla yönetilen öğrenciler, sınav öncesi profesyonel desteği “eğitimde fırsat eşitliği” politikası neticesinde tüm Bilgehanelerde ücretsiz olarak alabiliyor.

Öğrencilere yönelik hizmetlerini çok yönlü başlıklarla gerçekleştiren Bilgehanelerde LGS sonrası tercih danışmanlığı da düzenlenecek. Bilgehanelerde görev yapan PDR Birimi eğitmenleri tarafından verilecek danışmanlık hizmetinden, şehrin tüm 8. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak yararlanabilecek.