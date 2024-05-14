Bünyan'da yapılacak müze ve konuk evinin protokolü imzalandı

Bünyan'da yapımı planlanan Bünyan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Bünyan Konuk Evi'nin ptorokolü Kayseri Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bünyan'da yapımı tamamlanarak hayata geçirilecek olan Bünyan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Bünyan Konuk Evi projesinin protokolü imzalandı. Kayseri Valiliğinde düzenlenen imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyanlı hayırsever Nevzat Çakır ve Yetiş Çakır katıldı.

Projeye destek veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve hayırsever Nevzat Çakır'a teşekkür eden Başkan Metin, "Projemize büyük destek veren kıymetli büyüğümüz Nevzat Çakır başta olmak üzere Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve emeği geçenlenere teşekkür ediyorum. Bünyanımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.