Bursa Osmangazi'den vatandaşlara Türk bayrağı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın dolu dolu geçmesi adına spor, müzik ve eğlence dolu bir program hazırladı.

Kutlamaların daha coşkulu hale gelmesi adına vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak olan belediye, bayrakları, 16 Mayıs Perşembe gününden itibaren Osmangazi Belediyesi merkez binası ile Soğanlı Kültür Merkezi’nde kurulacak olan standartlardan ücretsiz olarak alabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da Milli Mücadele’nin meşalesini yakmasının 105’inci yılını büyük gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve özlemle anarken, ilçemizin her penceresinde, her yerinde Atamız ve şanlı bayrağımız olsun istedik. Vatandaşlarımızı evlerini, iş yerlerini, sokaklarını şanlı bayrağımızla ve donatmaya davet ediyorum” dedi.