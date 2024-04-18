Dokuz Eylül'ün kalitesine bir tescil daha

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - EPDAD tarafından akredite edildi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - EPDAD tarafından akredite edildi.

Türkiye’de özerk ve alanında yetkin bir kurum olan EPDAD tarafından 2023-2024döneminde çevrim içi ve yüz yüze yapılan değerlendirme sürecinin ardından 16 Nisan 2024 tarihindeprogram akreditasyonu gerçekleşen DEÜ’nün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’na, böylelikle 2027 yılına kadar 3 yıl süreyleakreditasyon verildi.

“KALİTE STANDARTIMIZ ARTIYOR”

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinin son dönemde elde ettiği yeterliliklerle kalite standartlarını her geçen gün artırdığına dikkat çekti.

Son olarak DEÜ’nün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nın akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör V. Ak, “Ülkemizin köklü eğitim fakültelerinden birisi olan Buca Eğitim Fakültemiz, bu gelişmeyle kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Böylelikle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımız, nitelikli gücünü, standartını ve güvenirliliğini EPDAD tesciliyle biraz daha yükseltmiş oldu. Gerek fakültemiz gerek ilgili bölümümüzdeki tüm öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, Üniversitemizdeki diğer bölüm ve programlarımızda da akreditasyon süreçleri devam ediyor. Onların da en kısa sürede akredite olacaklarına inanıyorum” dedi.

İLK KEZ AKREDİTE EDİLDİ

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre ise program akreditasyon gelişmesine yönelik şunları kaydetti:

“Buca Eğitim Fakültesi olarak Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programımızın EPDAD tarafından ilk kez olarak akredite edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 3 yıllık bir akreditasyon ancak bu sürenin sonunda, saha ziyaretine gerek olmaksızın, hazırlanacak ana raporun sonucuna göre akreditasyon 2 yıl daha uzatılacaktır. Bölümümüzün kalitesinin önemli bir göstergesi olan bu gelişmede, başta akreditasyon başvuru sürecini başlatan, Dekanlık görevini kendisinden devraldığım DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.EsraBukova Güzel olmak üzere, Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Diğdem Müge Siyez’e, Fakülte Akreditasyon Koordinatörü Prof.Dr.Aslı Uz Baş’a, RPD anabilim dalı öğretim üyelerine ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Üst Yönetimimizeteşekkür ediyorum.Fakültemizde her alanda sürekli iyileşme için Kalite Güvence çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir.”