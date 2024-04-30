Son Dakika

  BTÜ’lü öğrenciden fark yaratacak proje

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) doktora öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir, laboratuvar ortamında çoğaltılan hücreler tarafından salgılanan proteinlerin elde edilmesi ve bu proteinlerin detaylı karakterizasyonlarının yapılmasını hedefleyen bir projeye imza attı Doku mühendisliği alanında kullanılacak proje sayesinde hücre ve doku hasarları giderilecek, yara iyileşmesi doğal yollarla sağlanacak

EĞİTİM 30.04.2024, 10:30
  BTÜ’lü öğrenciden fark yaratacak proje

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) doktora öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir, laboratuvar ortamında çoğaltılan hücreler tarafından salgılanan proteinlerin elde edilmesi ve bu proteinlerin detaylı karakterizasyonlarının yapılmasını hedefleyen bir projeye imza attı. Doku mühendisliği alanında kullanılacak proje sayesinde hücre ve doku hasarları giderilecek, yara iyileşmesi doğal yollarla sağlanacak. BURSA (İGFA) - BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir’in yürütücüsü olduğu, “Kısa ve Uzun Süreli Hücre Kültürlerinden Farklı Hücresizleştirme Yöntemleri ile Elde Edilen Ekstrasellüler Matriks Yapısı İçeriğinin ve Sito/Genotoksik Etkilerinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK 1002-A projesi desteklenmeye hak kazandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Taner’in danışmanlığını yaptığı proje ile laboratuvar ortamında çoğaltılan hücreler tarafından salgılanan proteinlerin elde edilmesi ve bu proteinlerin detaylı karakterizasyonlarının yapılması hedefleniyor. Yani laboratuvar ortamında yapılacak hücresizleştirme yoluyla elde edilen doğal biyomalzeme sayesinde sentetik malzemelere gerek kalmadan doku ve hücre hasarlarının giderilmesi ile yara iyileşmesi sağlanacak.  Laboratuvar ortamında üretilen doğal malzeme, doku mühendisliği alanında pek çok avantajı da beraberinde getirecek.

HÜCRELERİN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN HDM YAPILAR

Hücrelerin vücuttaki tüm dokularda hücre dışı matriks (HDM) adı verilen kompleks bir yapının içerisinde gömülü olarak bulunduğunu kaydeden Çiğdem İnci Aydemir, “Dokuya özgün içeriklerde hücreler tarafından salgılanan HDM, pek çok kritik hücresel süreçlerde görev almakla birlikte dokuda iskele görevi görür. Bilim insanları hücrelerin sağlıklı bir biçimde büyümeleri ve çoğalmaları için gerekli ortamların tasarımlarını yaparken bu HDM yapılarından yararlanmaktadır” dedi.

DOKU MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA KULLANILIYOR

Genellikle doku ve organlardan hücrelerin çeşitli yöntemler ile uzaklaştırılması (hücresizleştirme işlemi) ile elde edilen bu yapıların doku mühendisliği çalışmalarında sıklıkla kullanıldığının altını çizen Çiğdem İnci Aydemir, “HDM’nin laboratuvar ortamında büyütülen hücrelerden elde edilmesi ise güncel ve ilgi çekici bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı hücre tiplerinden elde edilen HDM’lerin karakterizasyonları ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Desteklenen proje ile deri hücrelerinden HDM elde etmek amacıyla farklı hücresizleştirme yöntemleri kullanmayı ve en verimli yöntemi tespit etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

YARA ÖRTÜSÜ ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Proje ile birlikte “Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği” öncelikli alanında 100/2000 bursiyeri de olan doktora öğrencisi Çiğdem İnci Aydemir’in tez çalışması kapsamındaki çalışmalar tamamlanacak ve elde edilen HDM’nin katıldığı yara örtüsü üretimine yönelik çalışmalar devam edecek.

AYNI EKİPTEN PEK ÇOK PROJE

Araştırma ekibi daha önce de aynı konu kapsamında “Kronik Yara İyileşmesi İçin Hücre Kültüründen Hücresizleştirme Tekniği İle Elde Edilen Ekstrasellüler Matriks Katkılı Hibrit Hidrojellerin Geliştirilmesi” başlıklı çalışmaları ile BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Öncelikli Alan Projesini yürütmüştü. Ekip aynı zamanda 2023 yılında “Travmatik ve cerrahi doku hasarı tedavisi için hücre kültüründen hücresizleştirme yoluyla elde edilen hücre dışı matriks katkılı hemostatik özellikli multifonksiyonel biyoaktif yara örtüsü geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesini almaya da hak kazanmıştı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14