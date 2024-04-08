Londra’da 'Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri' görüşüldü

Londra’da “Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca organize edilen "Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli", Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirildi.

Panele, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ile çok sayıda konuk katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansındaki panelin açılışında konuşan Büyükelçi Ertaş, ilk İngiliz büyükelçinin Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilişinin üzerinden yaklaşık 4 asır, ilk Türk büyükelçinin Londra'ya gönderilişinin üzerinden ise yaklaşık 230 yıl geçtiğini söyledi.

Bunun iki ülke ilişkilerinin derinliğini gösterdiğini kaydeden Ertaş, "Zaman geçti, dünya değişti ancak ikili ilişkilerin stratejik önemi, yalnızca ülkelerimiz için değil daha geniş bir coğrafya için geçerliliğini hâlâ koruyor." değerlendirmesini yaptı. Ertaş, Türkiye ve İngiltere'nin NATO üyesi olarak Avrupa'nın iki yakasında önemli iki güç olduğuna da vurgu yaptı.

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde ticaret, turizm, yatırım, enerji, savunma sanayi ve güvenlik konularının başı çektiğini söyleyen Ertaş, "İkili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda güçlendirmek ve çeşitlendirmenin yollarını arıyoruz. İki ülkede de hükûmet seviyesinde bu siyasi irade var." dedi. Ertaş, yapay zeka ve yeşil dönüşüm konularında ikili ilişkilerde çok büyük potansiyel bulunduğuna da dikkati çekti.

Bu arada panelin açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüntülü mesajı da yayımlandı.