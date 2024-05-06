Konyalı genç judocudan gururlandıran başarı

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli judocularından Havva Sena Tokmak, Azerbaycan’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi ve şehrimizi gururlandırdı.KONYA (İGFA) - Ümitler Judo Avrupa Kupası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın Göygöl kentinde düzenlenen turnuvaya 37 ülkeden 770 judocu katıldı. Türkiye de turnuvaya 26 ümit sporcu ile katılırken bu sporculardan biri de 40 kiloda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Havva Sena Tokmak oldu.

Büyük çekişmelere sahne olan şampiyonda milli takımımız ve şehrimiz adına yarışan Tokmak, müsabakalarda rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak Konya’ya ve ülkemize altın madalya kazandırarak göğsümüzü kabarttı.

Genç sporcu, elde ettiği başarı ile 27-30 Haziran'da Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da düzenlenecek 2024 Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.