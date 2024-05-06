İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'nde Şahin güven tazeledi
İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi 28 Nisan 2024 tarihinde dernek merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşti
İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi 28 Nisan 2024 tarihinde dernek merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşti.
Pazaryeri Gündem / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi'nde İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından üyelerin önergesi ile Genel Kurul Divan Başkanlığını Mehmet Çetinkaya heyeti Erdoğan Kaya, Levent Işık yaptı.
Kongre Faruk Şahin'in konuşması, dernek faaliyet raporunun okunması ve dernek denetim kurulu raporunun okunması ile devam etti. Tek aday olmasına rağmen hazirun kararı ile seçim yerine getirilerek oylama yapılmasına karar verildi .
Sandıkta yoğun bir katılım sağlanarak 411 oy ile Faruk Şahin yeniden dernek başkanı seçildi. İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:
Asil Üyeler
1 Faruk ŞAHİN
2. Mehmet EFE
3. Çetin SÜRER
4. Yaser ÖZCAN
5. Nazif BARUT
6. İsmail KAVAK
7. Beyhan DÖNMEZ
8. Zafer KILIÇ
9. İsmail OLGUN
10 Uğur Ali BOZKURT
11 Metin KAYACIK
12 Burak ZENT
13 Nurettin UNUTMAZ
14 Mesut SARAL
15 Arzu ÖZDEMİR
Yedek üyeler
1. Rafet KAYBOLMA
2. Cemil ALAN
3. Cem İLTER
4. Hüseyin ÜNAL
5. Erkut ÖZDEMİR
6. Eyüp KAVAK
7. Oğuz Kaan YILMAZ
8. Adem TURAN
9. Mesut ÖZ
10 Tunahan AK
11 Ufuk BAKIR
12 Cem KAYA
13 Mehmet AKDERE
14 Ümit KIZILIRMAK
15 Erdem KAYA
Denetleme Kurulu
Asil
Mevlüt LOKA
Halil ÇAKMAK
Yılmaz GÜNAY
Yedek
Ali Nuri BAKKAL
Ayhan UZUN
Fahri IŞIK
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|34
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17