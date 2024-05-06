Nilüfer’in genç sultanları finale çıktı
Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarının tamamını kazanarak, Türkiye finaline çıktı Nilüfer’in genç sultanları, Kocaeli’de oynanacak final maçlarında şampiyonluk mücadelesi verecek
Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarının tamamını kazanarak, Türkiye finaline çıktı. Nilüfer’in genç sultanları, Kocaeli’de oynanacak final maçlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.BURSA (İGFA) - Bursa’daki yerel ligde şampiyon olarak play-off grubuna katılma hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazandı.
2-5 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da oynanan play-off maçlarında Nilüfer Belediyespor’un rakibi Arkas, Ankara DSİ ve Fenerbahçe takımları oldu. Antrenörlüğünü Okan Oğuz’un yaptığı Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Nilüfer’in genç sultanları, 15-20 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de oynanacak ve Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray gibi takımların da yer aldığı Türkiye finallerinde, şampiyonluk mücadelesi verecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|34
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17