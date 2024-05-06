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Malatya’da karayolu trafik haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Her yıl ülkemizde Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ akabinde de tüm hafta boyunca devam eden ‘Karayolu Trafik Haftası’ ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

GÜNDEM 06.05.2024, 17:23
Malatya’da karayolu trafik haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Her yıl ülkemizde Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ akabinde de tüm hafta boyunca devam eden ‘Karayolu Trafik Haftası’ ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Malatya Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Er, trafik kurallarına uymanın öneminden bahsetti.

İlimizde Karayolu Trafik Haftası, ‘Hayatla Yarışılmaz’ temasıyla 4-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle düzenlenecek.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Nadir Öztürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, vatandaşları trafik kurallılarına uymaları konusunda daha duyarlı davranmalarını söyledi.

"TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASI İÇİN EĞİTİMLER VE KURALLARA UYUM ÖNEMLİ"

Ülkemizde trafik kazalarının çokça can aldığına değinen Başkan Er, “Bugün çok önemli olan Trafik Haftası’nı kutluyoruz. Maalesef ülkemizde trafik kazalarına bağlı olarak can kaybı veriyoruz. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan ve hala da devam eden konforlu duble yollar yapılıyor. Buna rağmen maalesef kazalar meydana geliyor. Buna bağlı olarak meydana gelen kazaları sayılarını nasıl azaltabiliriz? Bu konuların üzerinde durmamız gerekiyor” dedi. 

Trafik kazalarını önlemeye yönelik eğitici etkinliklerin artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Er,  “Ülkemizde yapılan araştırmalara göre meydana gelen trafik kazalarında daha çok genç ölümlerin olduğu görülüyor. Özellikle gençlerimizin hız kurallarına uymamaları ve ‘trafik terörü’ dediğimiz uygulamalar içerisinde girmeleri beraberinde trafik kazalarını meydana getiriyor. Elbette ki devletimiz trafik kazalarını önlemek amacıyla birtakım çalışmalar sürdürüyor. Bu hususta eğitim çalışmaları veriliyor. Ha keza belediyelerimizin de trafik kurallarını daha iyi pekiştirmek adına bazı çalışmaları var. Örneğin belediyeler bünyesinde trafik parkları oluşturuluyor. Buralarda çocuklarımızın trafik konusunda bilgilendiriliyor. Yine aynı şekilde okullarımızda da bu tip bilgilendirmeler yapılıyor. Bu tür etkinliklerin ve eğitim çalışmalarının artırılmasının gerektiğini düşünüyorum.  İnşallah 4-10 Mayıs arasında sürecek olan Trafik Haftası’nda yapılan etkinliklerle çocuklarımız trafik kuralları konusunda daha da bilinçlenir” ifadelerine yer verdi.

"BAŞKALARININ HAKKINA RİAYET ETTİĞİMİZ GÜZEL BİR MALATYA’MIZ OLUR"

Trafik kurallarına uyma noktasında hem yaya hem de sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı,  “Bizler trafiğe çıktığımızda yaya ya da araçla toplulukların içine girdiğimizde mutlaka ama mutlaka hepimizin uymaması gereken kurallar olacaktır.  Herkes trafikte istediği gibi hareket ederse, maalesef trafik kazaları meydana gelecektir.  İnşallah canımızın yanmadığı, kimsenin üzülmediği, trafik kurallarına uyduğumuz, başkalarının hakkına riayet ettiğimiz güzel bir Malatya’mız olur. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Protokol konuşmalarının ardından Fatma Aliye IMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anasınıfı öğrencileri, trafik kurallarını anlatan mini bir tiyatro gösterisi sahneledi. Akabinde Fatma Aliye IMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Trafikte Cep Telefonu Kullanımının Olumsuz Etkileri’ konulu tiyatro gösterisini sergilediler. Sahnelenen oyunlar sonrasında İnönü Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, 4 eserden oluşan bir konser icra ettiler.

Gerçekleştirilen etkinliklerden sonra geçilen ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediye personelleri ödüllerini aldılar. Trafikte görevlerini başarıyla icra eden Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmet Turan Bozdağ’a, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik ve Hafriyat Şube Müdürlüğü personellerinden Çetin Paşahan’a ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinden Erdal Oktay’a ödülleri takdim edildi. 

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