Son Dakika

Tour Of Sakarya başlıyor

Sakarya, yaz sezonuna heyecan dolu bir Bisiklet Festivali ile giriyor  MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup ve dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya (yol bisikleti) ile şehirde büyük heyecan yaşanacak Sakarya’nın kalbinden geçecek olan nefes kesen yarışların takvimini Başkan Yusuf Alemdar paylaştı

SPOR 06.05.2024, 17:09
Tour Of Sakarya başlıyor

Sakarya, yaz sezonuna heyecan dolu bir Bisiklet Festivali ile giriyor.  MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup ve dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya (yol bisikleti) ile şehirde büyük heyecan yaşanacak. Sakarya’nın kalbinden geçecek olan nefes kesen yarışların takvimini Başkan Yusuf Alemdar paylaştı.

SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde her yıl yaz sezonu başlarken gerçekleşen Bisiklet Festivali ile ilgili sporseverlerin merakla beklediği gelişmeyi paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret eden Alemdar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yla bir araya geldi. 2024 Sakarya Bike Fest ile ilgili temaslarda bulunan Başkan Alemdar, müjdeli haberi verdi ve takvimi paylaştı.

“GEREKLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTIK”

Paylaşımda, “2024 Sakarya Bisiklet Festivali öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız Sayın Metin Kıratlı ile görüştük. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleriyle her zaman güç kattığı Sakarya Bike Fest’e ilişkin bilgileri paylaştık. Sıcak ilgileri, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.

15 MAYIS’TA AÇILIŞ SEREMONİSİ

Buna göre Sakarya Bike Fest, bu yıl 15-26 Mayıs arasında yapılacak. Festival, “Gelecek İçin Pedal Çevir” mottosuyla 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. 16 Mayıs’ta ise vadide MTB Cup yarışları yapılacak.

4 FARKLI GÜNDE TOUR OF SAKARYA HEYECANI

17 Mayıs’ta ise dünyanın en prestijli ve yol bisikleti yarışlarında en üst kategoriler arasında yer alan ‘Tour Of Sakarya’ yarışları büyük heyecana sahne olacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 farklı günde gerçekleştirilecek yarışlar, görsel bir şölene dönüşecek.

DÜNYA KUPASI

Dağ bisikleti MTB Cup’ın gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak. En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta yapılacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası olacak. Bu yarış yüzlerce ülkeden canlı olarak takip edilecek. Festival, bu kupa sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

İşte Sakarya Bike FEST’in yarış takvimi

15 Mayıs- Açılış Seremonisi-

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 20:00

16 Mayıs- SAKARYA MTB CUP – C1

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Saat: 16:00 – 18:00

16 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

17 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

18 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

18 Mayıs- MTB Night Cup (gece)

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Saat: 20:00– 22:00

19 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 16:00

26 Mayıs -DAĞ BİSİKLETİ ELIMINATOR DÜNYA KUPASI

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 14:00

26 Mayıs- KAPANIŞ SEREMONİSİ

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 19:00

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17