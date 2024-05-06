Tour Of Sakarya başlıyor

Sakarya, yaz sezonuna heyecan dolu bir Bisiklet Festivali ile giriyor. MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup ve dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya (yol bisikleti) ile şehirde büyük heyecan yaşanacak. Sakarya’nın kalbinden geçecek olan nefes kesen yarışların takvimini Başkan Yusuf Alemdar paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde her yıl yaz sezonu başlarken gerçekleşen Bisiklet Festivali ile ilgili sporseverlerin merakla beklediği gelişmeyi paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret eden Alemdar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yla bir araya geldi. 2024 Sakarya Bike Fest ile ilgili temaslarda bulunan Başkan Alemdar, müjdeli haberi verdi ve takvimi paylaştı.

“GEREKLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTIK”

Paylaşımda, “2024 Sakarya Bisiklet Festivali öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız Sayın Metin Kıratlı ile görüştük. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleriyle her zaman güç kattığı Sakarya Bike Fest’e ilişkin bilgileri paylaştık. Sıcak ilgileri, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.

15 MAYIS’TA AÇILIŞ SEREMONİSİ

Buna göre Sakarya Bike Fest, bu yıl 15-26 Mayıs arasında yapılacak. Festival, “Gelecek İçin Pedal Çevir” mottosuyla 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. 16 Mayıs’ta ise vadide MTB Cup yarışları yapılacak.

4 FARKLI GÜNDE TOUR OF SAKARYA HEYECANI

17 Mayıs’ta ise dünyanın en prestijli ve yol bisikleti yarışlarında en üst kategoriler arasında yer alan ‘Tour Of Sakarya’ yarışları büyük heyecana sahne olacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 farklı günde gerçekleştirilecek yarışlar, görsel bir şölene dönüşecek.

DÜNYA KUPASI

Dağ bisikleti MTB Cup’ın gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak. En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta yapılacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası olacak. Bu yarış yüzlerce ülkeden canlı olarak takip edilecek. Festival, bu kupa sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

İşte Sakarya Bike FEST’in yarış takvimi

15 Mayıs- Açılış Seremonisi-

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 20:00

16 Mayıs- SAKARYA MTB CUP – C1

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Saat: 16:00 – 18:00

16 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

17 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

18 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 10:00

18 Mayıs- MTB Night Cup (gece)

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Saat: 20:00– 22:00

19 Mayıs- TOUR OF SAKARYA

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 16:00

26 Mayıs -DAĞ BİSİKLETİ ELIMINATOR DÜNYA KUPASI

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 14:00

26 Mayıs- KAPANIŞ SEREMONİSİ

Yer: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Ana Sahne

Saat: 19:00