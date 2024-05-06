Manisalı yüzücü Cemre, Milli Takım biletini aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, Edirne’de gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi’nin müsabakalarında yarıştı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi, 2-4 Mayıs tarihlerinde yapılan müsabakaların ardından tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan seçmelere Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı da katıldı. Organizasyonda 3 gün boyunca 108 kulüpten 522 sporcu mücadele etti.

Başarılı olan sporcuların milli takım bileti alacağı seçmelerde nefes kesen bir rekabet yaşandı.

Yüzme tutkunlarının yakından takip ettiği yarışmalardan Manisa BBSK’lı Cemre Çimen milli takım biletiyle evine döndü. Genç sporcu Çimen, bu sonuçla Comen Cup Yıldız Milli Takım ve Central European Countrıeas Swım Meet Yıldız Milli Takımlarında yer alarak Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. C finalde mücadele eden Elif Borneday, Selen Yürür ve Deren Güler de önemli başarılara imza attı.

Türkiye genelinde, kendi yaş gruplarında Elif Borneday 200 metre karışık müsabakasında 1’inci, Selen Yürür 50 metre kelebek müsabakasında 2’nci ve Deren Güler de 50 metre kelebek müsabakasında 3’üncü oldu. Yeşil-Beyazlı yüzücü Atakan Çinar da 50 metre serbest ve 100 metre serbest müsabakalarında en iyi zamanını yüzerek performansının üstüne koydu.