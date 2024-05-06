İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Başkan Zeyrek’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Dilek Yeltin ve Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. Manisa için yapılacak çok şey olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunları yapacak iradeye ve güce sahibiz” diye konuştu. MANİSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Dilek Yeltin, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa için yapılacak çok şey var. Bunları yapacak iradeye ve güce sahibiz. Doğru olacağız, dürüst olacağız, hakkaniyetli olacağız, şeffaf olacağız, ulaşılabilir olacağız. Bir tane delikli kuruşun peşine düşeceğiz. Ne çalacağız ne de çaldıracağız. Sudaki indirim vatandaşlarda bir mutluluk yarattı. Hemen arkasından sosyal hizmetlerde çok büyük kitlelere dokunacağız. Çok kısa sürede halk ekmek de geliyor. Ama asıl yapacağımız şeyler şehre vizyon koyacak projeler” dedi. Başkan Ferdi Zeyrek’i Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için tebrik ederek, görevinde başarılar dileyen Oda Başkanı Dilek Yeltin ise, “Odamız adına meslektaşlarınız olarak, Yönetim Kurulu olarak her şekilde kentimizin ilerlemesi için seve seve destekte bulunuruz” ifadelerini kullandı.