Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olunduğunun altı çizildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1787451323119505561