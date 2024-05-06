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Otokoç Otomotiv, Plug and Play ile güçlerini birleştirdi

Daha sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi yaratmak için Otokoç Otomotiv ve Plug and Play iş birliğiyle “Sustainability Innovation Challenge” başladı

EKONOMİ 06.05.2024, 16:45
Otokoç Otomotiv, Plug and Play ile güçlerini birleştirdi

Daha sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi yaratmak için Otokoç Otomotiv ve Plug and Play iş birliğiyle “Sustainability Innovation Challenge” başladı.BURSA (İGFA) - Otokoç Otomotiv daha sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi yaratmak için çıktığı yolda Plug and Play ile güçlerini birleştirdi. Otokoç Otomotiv operasyonları içinde uygulanması mümkün, mobilite ekosistemine değer katabilecek, ticarileşmiş ve halihazırda müşterisi olan erken aşama ve ileri aşama girişimleri, 3 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında https://www.plugandplaytechcenter.com/otokoc-otomotiv-sustainability-innovation-challenge/?utm_source=partner&utm_medium=social&utm_campaign=mkg-partner-Banner-startup-Istanbul-sus-CFA-serviceotokocotomotiv üzerinden başvurmaya davet ediyor.

 

Sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan startup’ları desteklemek amacıyla Plug and Play iş birliğiyle düzenlenen Otokoç Otomotiv Sustainability Innovation Challenge için başvurular başladı. Koç Holding’in 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla başlatılan program, seçilen startup’ların Otokoç Otomotiv ile pilot uygulamalar ve iş birlikleri gerçekleştirerek yenilikçi çözümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak.

3 Haziran’a kadar hem Türkiye hem de globalden başvurulara açık olan programda startuplar sadece Düşük Karbonlu Mobilite, Enerji ve Su Yönetimi, Çevre ve Atık Yönetimi, Eşitlik ve İnsanlığın Geleceği İçin Çözümler ve Sürdürülebilirlik Destekli Yeni İş Modelleri odak alanları dışında Karbon Ofsetleme, Susuz Yıkama Çözümleri ve Fosil Yakıtların Verimli Kullanımı gibi daha niş ihtiyaç alanları kapsamında da başvurularını yapabilecek.

Startup’lar, DemoDay’de yer almak için teknolojik yetkinlikleri, odak alanları ve Otokoç Otomotiv ile uyumları gibi önemli kriterler çerçevesinde değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucu seçilen startuplar, DemoDay’de Koç Holding, Otokoç Otomotiv, Plug and Play’den yöneticilerin ve ekosistem oyuncularının yer aldığı jüri karşısında sunum yapma şansı yakalayacak. Bu etkinlik, startup’ların hem sektör liderleriyle tanışmalasına hem de potansiyel yatırımcılara kendilerini gösterebilmesine imkan sağlayacak.

Başarılı startup’lar, Otokoç Otomotiv’in iş birimleriyle entegre edilerek gerçek test ortamlarında  pilot uygulamalar gerçekleştirme fırsatı bulacak

Otokoç Otomotiv, bu program ile sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştiren yerel ve küresel startup’lara kapılarını açıyor. DemoDay’de yaptıkları sunumlar ile başarılı olan startuplar, Otokoç Otomotiv ve Koç Topluluğu şirketleri ile doğrudan iş birliği gerçekleştirme, PoC yapma ve potansiyel yatırım fırsatlarına erişim elde etme şansına sahip olacak.

Sustainability Innovation Challenge, Otokoç Otomotiv’in sürdürülebilirlik alanındaki inovasyon potansiyelini daha da güçlendirecek ve startup ekosistemindeki güçlü mentor pozisyonuna destek olacak. Otokoç Otomotiv, bu inisiyatif ile birlikte dünya genelindeki mobilite hizmet sağlayıcıları arasında öncü bir konuma yükselmeyi hedefliyor.

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