KAAN ikinci kez gökyüzünde

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip uçağı KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını duyurdu.

KAAN'ın ikinci uçuşu dolayısıyla Savunma Sanayi'den yapılan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında ikinci uçuşun başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gerçekleşen ikinci uçuş sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibi ile bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, başarının mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleri olduğunu belirterek, "Bu tarihi an, milletimizden aldığımız güç ve ilhamla güzel ülkemize ve aziz milletimize yine ve yeniden armağan olsun! Başta TUSAŞ mühendislerimiz, pilotlarımız, teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen tüm firmalarımızı, çalışanlarını ve kurum personelimizi can-ı yürekten tebrik ediyorum. Seri üretime doğru emin adımlarla, semalarımız yerli ve milli teknolojilerimizle emin ellerde!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1787482994925600958