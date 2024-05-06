Hıdırellez coşkusuna Başkan Zeyrek de ortak oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Atatürk Kent Park’ında düzenlenen Hıdırellez Şenliğine katıldı. Başkan Zeyrek, baharın, umudun ve bereketin bayramı Hıdırellez’i, binlerce Manisalıyla birlikte coşkuyla kutladı.MANİSA (İGFA) - Manisalılar, baharı müjdeleyen Hıdırellez’i, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutladı. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen programda coşkuya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da ortak oldu. Herkesle tek tek sohbet edip, hal hatır soran Başkan Zeyrek’e, Manisalılar büyük ilgi gösterdi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hıdırellez kahvaltısı yapan, vatandaşlar sık sık Başkan Zeyrek’i sofralarına davet etti. Vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Zeyrek onların ikramlarından tattı.

MANİSALILAR, GÖNÜLLERİNDE EĞLENDİ Tam bir şenlik havasında kutlanan Hıdırellez’de, Göçmen Bandosu da coşkuyu katladı. Hıdırellez’in tadını Manisalılarla birlikte çıkaran Başkan Zeyrek, onlarla birlikte dans da etti. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, Manisalıların mutluluğu görülmeye değerdi.

