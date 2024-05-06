TSKB, Z Kütüphaneleri çoğaltıyor

TSKB, 2023 yılında depremden etkilenen illerde eğitimde fırsat eşitliğine ve kalıcı iyileşmeye destek olmak amacıyla başlattığı ’11 ilde 11 kütüphane’ projesi kapsamında, Adana Yüreğir ve Osmaniye Merkez ilçesindeki açılışlarla kütüphane sayısını 5’e çıkardıADANA (İGFA) - TSKB, 2025 yılına kadar tamamlamayı taahhüt ettiği 11 ilde 11 kütüphane projesi kapsamında, Adana Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu’nda ve Osmaniye Merkez ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda iki yeni zenginleştirilmiş (Z) kütüphaneyi daha hizmete açtı.

Adana Yüreğir ve Osmaniye Merkez ilçelerindeki okullarda toplam bin 400’e yakın öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyen TSKB, 8 binin üzerinde kitabı çocukların kullanımına sundu.

Yeni nesil bir kütüphane yaklaşımı sunan Z kütüphaneleri, çocuklara bilgiyi kolay öğrenme ve keyifle çalışma imkanı sunuyor. İçinde barındırdığı kitapların yanı sıra, okuma becerisi ve zihinsel gelişim destekli aktiviteler sunan, estetik tasarımıyla ayrışan Z kütüphanelerinde, çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları bulunuyor.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ardından Adana ve Osmaniye’ye kazandırdığımız zenginleştirilmiş okul kütüphanelerinin çocuklarımıza fayda sağlamasını umuyoruz.” dedi.

İki yeni okul kütüphanesini daha çocuklarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bilgiç, “Banka olarak, ilk günden beri tüm imkanlarımızla deprem bölgelerinin yeniden toparlanması için çabalıyoruz. Bölgedeki ekonomik iyileşmeye sunduğumuz uzun soluklu katkının yanı sıra, kültürel ve sosyal iyileşmenin hızlanması için de somut adımlar atıyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ardından Adana ve Osmaniye’ye kazandırdığımız zenginleştirilmiş okul kütüphanelerinin çocuklarımıza fayda sağlamasını umuyoruz. Kütüphane açılışlarımızı gerçekleştirdiğimiz şehirlerde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve sevinci görmek, bizim için tarifsiz bir umut ve mutluluk kaynağı. Söz verdiğimiz gibi 6 kütüphanemizi daha en kısa sürede çocuklarımızla buluşturacağız” diye konuştu.