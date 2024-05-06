Son Dakika

İsrail'in lobi gücü ABD'yi derinden etkiliyor

Filistin'de yaşananlara karşı ABD üniversitelerinde başlayan öğrenci hareketleri güvenlik güçleri tarafından aşırı güç kullanılarak bastırılıyor Adeta ABD'de İsrail'in aleyhine olacak hiçbir eylem ve söze müsaade edilmiyor

DÜNYA 06.05.2024, 14:40
İsrail'in lobi gücü ABD'yi derinden etkiliyor

Filistin'de yaşananlara karşı ABD üniversitelerinde başlayan öğrenci hareketleri güvenlik güçleri tarafından aşırı güç kullanılarak bastırılıyor. Adeta ABD'de İsrail'in aleyhine olacak hiçbir eylem ve söze müsaade edilmiyor.Oğuzhan OSMAN BİLGİN / HERKES DUYSUN 

BURSA (İGFA) - Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uyguladığı acımasızca saldırı politikasına karşı ABD'deki dünyanın en prestijli üniversitelerinde kitlesel öğrenci hareketleri başladı. Farklı ırk ve dinlere mensup binlerce öğrenci aylardır devam eden bu saldırının son bulması, ABD'nin İsrail'e vermiş olduğu karşılıksız desteği çekmesi adına çağrıda bulundu. Ancak ABD güçleri bu protestoları eşine az rastlanır cinsten bir sertlik göstererek bastırma yolunu seçti. ABD'nin dünyanın farklı ülkelerindeki polis şiddeti  ve protestolara karşı gösterdiği hassasiyeti dikkate alırsak kendi ülkesinde bu durumu hiçe sayması ayrıca iki yüzlü bir dış politika benimsediğini ortaya koymuş oldu. 

Yaşanan bu gelişmeler İsrail'in lobi gücünün ABD'de ne kadar etkili olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Çatışmaların başladığı günden bu yana verdiği politik desteğe ek olarak milyarlarca dolarlık silah ve para desteği İsrail'in savaşı sürdürebilmesindeki başat unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

İsrail'in ABD üzerindeki lobi gücünün hangi boyutlara ulaştığı ve bu durumun ABD demokrasisinde yarattığı tahribatı Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin Herkes Duysun için analiz etti.

"İSRAİL LOBİ GÜCÜYLE KENDİ ALEYHİNDEKİ TÜM SESLERİ BASTIRIYOR!"

İsrail lobisinin ABD üzerindeki gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan İsmail Şahin, “İsrail Lobisi’nin Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi, göz ardı edilemeyecek bir gerçek. AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İlişkileri Komitesi) gibi İsrail yanlısı lobi grupları, Amerikan siyasetine ve politika yapım süreçlerine önemli ölçüde tesir ediyor. Kongre üyelerine ve politika yapıcılarına büyük miktarlarda bağış yapan bu lobiler, Amerikan politikasının İsrail’e olan desteğini güçlendirmekte ve İsrail’e yönelik eleştirel sesleri bastırıyor.” dedi.

Son günlerde Amerikan üniversitelerinde Filistin’i destekleyen akademisyen ve öğrencilere yönelik cadı avının başlatıldığını kaydeden Şahin, “Lobilerin gücünün sadece politik arenada değil aynı zamanda akademik dünyada da etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Lobilerin politikadan ekonomiye, medyadan üniversitelere kadar uzanan gücü ve etkisi dünya adına çok vahim bir gelişmedir!” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN LOBİ GÜCÜ ABD'Yİ DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTIRIYOR!"

İsrail'in lobi gücünün ABD demokrasisine de ciddi zararlar verdiğini dile getiren Şahin şu ifadelerle devam etti:

“Bu etki, gelinen nokta itibariyle demokratik süreçlere ciddi zararlar veriyor. Lobinin Amerikan politikasına müdahalesi, demokratik süreçlerin işleyişini bozmakta ve seçilmiş yetkililerin karar alma süreçlerini baltalamakta. Üniversitelerde meydana gelen olaylar, Amerika’nın gerçek anlamda demokrasiden uzaklaştığının bir göstergesidir. Zira akademik özgürlük, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17