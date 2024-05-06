Sakarya'da Kurtköy'ün su sorununa anında çözüm

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’nın yüksek kesimlerinde başlattığı altyapı çalışmaları ile Kurtköy Mahallesi’nin içme suyu sorununu 8 kilometrelik yeni hat ile çözüme kavuşturacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı çalışmalarını şehir genelinde aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda içme suyu sorunu yaşayan Sapanca Kurtköy Mahallesi’ne çözüm ulaştıran SASKİ, bölgede 8 bin metrelik yeni hattın imalatına başladı.

Şahinkaya bölgesinden çıkartılan kaynak suyu ile entegre şekilde çalışacak hattan elde edilen su, bölge sakinlerinin musluklarına güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınacak.

Özverili şekilde devam eden çalışmalar sayesinde hattın 3 kilometrelik kısmı kısa sürede tamamlandı. Çalışmaları devam eden 5 kilometrelik kısmın ise yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor. Yakın zamanda tamamlanacak hat imalatı ile Kurtköy Mahallesi’nin sorunlarına çözüm olacak ekipler daha sonra aralıksız şekilde diğer bölgelerde çalışmaya başlayacak.