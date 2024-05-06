Son 21 yılda 5 bin 500 evdat yadigarı ayağa kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda, Türkiye içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigârı eseri yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine katıldı.

Bu yılki Vakıf Haftası'nın, yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışı yapılarak idrak edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf kültür varlıklarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Sivas, Hatay ve Priştine'ye bağlanarak, bu eserlerin bir kısmının açılışının yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1996-2002 yıllarında toplam yalnızca 56 tarihî eserin onarıldığı dikkate alınırsa Vakıflar Genel Müdürlüğünün nasıl büyük bir başarıya imza attığının görüleceğini belirterek, "Sadece Türkiye içinde, sadece Anadolu ve Trakya'da değil, dünya üzerinde nerede bizlere, atalarımıza ait bir eser veya kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigârı eseri yeniden ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Tespit edilen tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1787505099792683173

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok eserin restorasyonunun, imarının ve ihyasının başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Törende ödülünün takdim edileceği iş insanı ve hayırsever Bayram Kızılaslan'ın 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camisi'nin tüm yapım masraflarını üstlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılaslan'ın maddi desteğiyle şehrin simgelerinden olan bu tarihî eserin süratle ayağa kaldırılacağını ifade etti