Yurtta bugün hava nasıl?
Ülkemizin kuzeydoğusu ile yarın (Cumartesi) zamanla batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile yarın (Cumartesi) zamanla batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ 7°C, 17°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
EGE
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İZMİR 9°C, 17°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ÇANKIRI -3°C, 7°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
DÜZCE 0°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 0°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
SAMSUN 8°C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT 0°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KARS -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
MALATYA -3°C, 9°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
VAN -4°C, 7°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu
MARDİN 3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|19
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. West Ham United
|19
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|19
|29
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5