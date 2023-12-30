Yurtta bugün hava nasıl?

Ülkemizin kuzeydoğusu ile yarın (Cumartesi) zamanla batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile yarın (Cumartesi) zamanla batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ 7°C, 17°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

EGE

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İZMİR 9°C, 17°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ÇANKIRI -3°C, 7°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA 1°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 15°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

DÜZCE 0°C, 16°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 0°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

SAMSUN 8°C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT 0°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

TRABZON 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

MALATYA -3°C, 9°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

VAN -4°C, 7°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu

MARDİN 3°C, 12°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

SİİRT 1°C, 10°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.