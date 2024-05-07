Üç Fidan Çiğli’de anıldı

68 kuşağının gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 52. yıl dönümünde Çiğli’de bulunan Üç Fidan Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Selam olsun Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın onurlu mücadelesine. Bu mücadele bitmedi, biz var olduğumuz sürece devam edecek” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - CHP Çiğli İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği törene Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, CHP kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Ataşehir Mahallesi’nde bulunan anıt önünde toplanan Çiğlili vatandaşlar, Üç Fidan Anıtı’na karanfil bıraktı. Törende, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmeden önce ailelerine gönderdiği mektuplar okunurken duygusal anlar yaşandı. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için söylenen şarkılar ile tören son buldu. Öte yandan Başkan Yıldız, vatandaşlar ile beraber tüm şarkılara eşlik etti.

BAŞKAN YILDIZ: “BU MÜCADELE BİTMEYECEK”

Başkan Onur Emrah Yıldız, yaptığı konuşmasında bu denli büyük bir kalabalık ile bu anmanın gerçekleşmesinden dolayı bir yanının gururlu diğer bir yanının ise oldukça hüzünlü olduğunu kaydetti. Yıldız, “6 Mayıs, sadece üç fidanın katledildiği bir gün değil, aynı zamanda bu ülkede faşizmi tetikleyenlerin, halkların kardeşliğinden huzursuz olanların, düşmanlıktan beslenenlerin, anayasayı tanımayanların ve tarikatların önünü açanların bir hesaplaşmasıydı. Üç genç, bu yaşananların bedelini ödedi ama bizler hiçbir zaman ne Deniz Gezmiş’i ne Hüseyin İnan’ı ne de Yusuf Aslan’ı unutmayacağız. Denizlerin izinden gelen, Taylan Özgür’e, Sinan Cemgil’e ve onların avukatları Halit Çelenk’e de buradan selam olsun. Bu kadroları yok edemezler, bu kadrolar hiçbir zaman yok olmaz. Evet, bizler var olduğumuz sürece bu yola ve harekete inanmış bu yolun neferleri olarak her zaman devrimci büyüklerimizin arkasında olacağız. Onların devrimci hareketleri önünde saygı ile eğiliyorum. Onlar mücadelenin neferleriydi, 24-25 yaşında; halkların kardeşliği ve tam bağımsız bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. Bu mücadele bitmedi, bu mücadele biz var olduğumuz sürece devam edecek. Size Çiğli Belediye Başkanı olarak söz veriyorum” ifadelerini kullandı.