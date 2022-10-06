Yenikarpuzlu’da çeltik hasadı şenliği

Çeltik hasadının başlaması nedeniyle Yenikarpuzlu’da çeltik hasat şenliği yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu’da başlayan Hasat Şenliği Programına Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar ile çeltik üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, İpsala’nın ülkenin en çok çeltik üretimi yapılan bölgesi olarak öneminden bahsederek, yeni sezon çeltik hasadının hayırlı uğurlu olmasını ve bol hasatlı geçmesini diledi. Buradaki törene telekonferans bağlantısı ile katılan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi de gelişen piyasa koşulları nedeniyle her çeşit için çeltikte ton başına 1000 TL olarak artışa gidildiği müjdesini verdi.