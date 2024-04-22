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İnegöl Belediyesi’nde başkanlık makamı çocuklara verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Belediye Başkanı Alper Taban, makamını bir süreliğine Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 4 Sınıf Öğrencisi Ayşe Zehra Uslu’ya teslim etti

GÜNDEM 22.04.2024, 11:06
İnegöl Belediyesi’nde başkanlık makamı çocuklara verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Belediye Başkanı Alper Taban, makamını bir süreliğine Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ayşe Zehra Uslu’ya teslim etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. Yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün yapılan temsili makam devri törenleriyle başladı. 23 Nisanların geleneği haline gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni kapsamında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bugün makamını bir süreliğine Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ayşe Zehra Uslu’ya bıraktı.

YENİ BAŞKAN KOLTUĞA OTURDU

Bu sabah 09.30’da yapılan makam devrinde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ayşe Zehra Uslu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma da yaptı. Küçük Başkan Uslu, konuşmasına 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Taban’ı kutlayarak başladı.

“YAŞANABİLİR YARINLAR BIRAKMANIZI İSTİYORUZ”

Yetişkinlerden çocuklar için yaşanabilir yarınlar bırakmalarını isteyen Ayşe Zehra Uslu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demiştir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak bizim de sizlerden tek ricamız var, tüm çocuklar adına biz çocuklara yaşanabilir yarınlar bırakmanızı istiyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir hava, temiz bir su, kısaca tertemiz bir doğa bırakmanızı istiyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

“GAZZE’DE BOMBALAR ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN KARDEŞLERİMİZİN DE YÜZLERİ GÜLSÜN”

Ülkemizde çocuk bayramı kutlanırken dünyanın başka ülkelerinde savaşların yaşandığını ve çocukların öldüğünü hatırlatan Uslu, “Dünyadaki hiçbir çocuğun ağlamasını istemiyorum. Bizler bayram yaparken, Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin de yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Bir an önce dünyadaki tüm savaşların bitmesi ve tüm çocuklarının yüzlerinin gülmesi dileklerimle sözlerime son veriyorum” diye konuştu.

Başkan Uslu, konuşma sonrası bazı daire müdürlerine de telefonla arayarak talimatlarını iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da küçük Başkan Ayşe Zehra Uslu’nun temiz çevre konuşmalarına destek vererek bu alanda yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında kendisini bilgilendirdi.

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