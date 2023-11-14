Tekelioğlu, son belgesiyle çalıştayda

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla düzenleyeceği çevre çalıştayında, gazeteci ve belgesel yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu’nun son çalışması, “Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer” Antalya seyircisiyle buluşacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı “+0.5 Akdeniz’in Geleceği” çalıştayının üçüncüsünü ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla 23-24 Kasım’da topluyor.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştay, iki gün, iki oturumda gerçekleşecek. Tekelioğlu’nun son çalışması, “Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer” belgeseli ise 24 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Geleceğin en büyük sorunlarından birinin gıdaya ulaşımda sıkıntının olacağını dile getiren Tekelioğlu, Antalya seyircisiyle buluşacak belgeselinde yanlış tarım politikalarıyla toprağın nefessiz kaldığına, su havzalarının kirlendiğine ve Türkiye’de göz ardı edilen çevre sorunlarına dikkat çekti.Tekelioğlu, iklim değişikliği yüzünden Türkiye’nin yüzde 23’ünün yüksek çölleşme riski altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Modern tarım toprağımızı yordu, hasta etti. Topraklarımız alarm veriyor. Organik madde miktarı çok düşük. Böyle giderse gelecek nesiller gıdaya erişemeyecek. İşte tüm bu kaygılarla, harekete geçip, taşın altını elini koyan insanlarla konuşmak için yola çıktım. Axa Sigorta ile birlikte hayata geçirdiğimiz belgeselimiz, her yaştan insana, topluma, STK’lara, karar vericilere, ‘Çok geç olmadan sen de artık geleceğin için bir şey yap’ diyor. Benim için belgeselimizi değerli kılan bir başka nokta ise, babamın da taşın altına elini koyanlar bilim insanlarından biri olarak belgeselimizde yer alması. Bu film insanoğluna bir uyarı”