Sakarya Geyve’de bir mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli içmesuyunu şehrin tüm noktalarına kesintisiz şekilde ulaştırmak için eskiyen altyapı hatlarını yenilemeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Özellikle yaz aylarında kesintiye neden olan Geyve Koru Mahallesi’ndeki bin 500 metre uzunluğundaki hat yenilenerek bölge sağlam altyapı ile buluşturuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin tüm noktalarına kaliteli içmesuyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Geyve Koru Mahallesi’nde eskiyen hat nedeniyle özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri SASKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca çözüme kavuşacak. Bin 500 metre uzunluğunda ki eskiyen hatta devam eden çalışmalar tamamlandığında güçlü altyapı ağı, kaliteli içmesuyunu bölgeye uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde taşıyacak.

Kayıp ve kaçak oranını da düşürecek yeni hat ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bazı bölgelerimizde özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte nüfus artışı yaşanıyor. Eskiyen ve hizmette yetersiz kaldığını tespit ettiğimiz hatları anında yeniliyoruz. Böylelikle bölgede yaşanan sorunları uzun yıllar boyunca kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz Geyve Koru Mahallesi’ndeki bin 500 metre uzunluğundakiiçmesuyu hattı ile bir mahallemizi daha kesintisiz içmesuyuyla buluşturacağız” ifadeleri kullanıldı.