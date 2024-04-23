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Başkan Büyükkılıç: “Artık şehirler ve markalar yarışıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile birlikte mobilya sektörünün lider şehri Kayseri’de KumsMall Mobilyada Moda Show 2024 etkinliğine katıldı Başkan Büyükkılıç, “Artık şehirler yarışıyor, markalar yarışıyor Bizim ekibimiz de bu alanda üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor” dedi

GÜNDEM 23.04.2024, 11:00
Başkan Büyükkılıç: “Artık şehirler ve markalar yarışıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile birlikte mobilya sektörünün lider şehri Kayseri’de KumsMall Mobilyada Moda Show 2024 etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Artık şehirler yarışıyor, markalar yarışıyor. Bizim ekibimiz de bu alanda üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - KumsMall Alış Veriş Merkezi’ndeki 300 bin metrekare kapalı alanıyla dünyanın en modern mobilya sergileme merkezinde gerçekleşen Mobilyada Moda Show 2024 Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, KumsMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıyaka, 110 civarında il dışından gelen oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Amacımız şehrimizin olumlu olarak anılmasıdır. Yapılan tüm bu işlerin başında en önemli irade Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kayseri’mizin en önemli özelliği birlik, beraberlik ve dayanışmadır, bu da berekete vesile oluyor. Biz de bu gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayserililere hizmet için var olduklarını belirterek, “Yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. 16 ilçe belediye başkanı ve 1 büyükşehir el ele vermek suretiyle, insanlarımıza hizmet için varız” diye konuştu.

Büyükkılıç, KumsMall AVM’nin çok büyük bir alışveriş merkezi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette biz çevresini de güzelleştireceğiz, yollarını da yapacağız, insanlarımızın buraya rahat şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Yaptığımız en önemli, anlamlı çalışmalardan biri takdir edersiniz, tramvay hattının buraya ulaşmış olması. Sonrasında zaten buranın bakış açısı değişti. Vatandaşlarımızın ulaşır hale gelmesi ile hem Şehir Hastanemizin hem KumsMall AVM’mizin hem de terminal binamızın hizmetle buluşması böylece daha nitelikli olarak sağlandı.” 

“BİZİM EKİBİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERİYOR”

Herkesi, Anadolu’nun bağrında mobilyanın başkenti Kayseri’ye davet eden Başkan Büyükkılıç, “Tüm Anadolu’muzun etrafındaki şehirler dâhil ulusal ve uluslararası boyutta da tüm dostları buraya, mobilya markalarının şehri olarak Kayseri’ye gelmeleri, özelde de bu güzel AVM’yi bu şovu, mobilya moda mantığındaki alışveriş merkezini gelip görmelerini, mutlaka alışveriş yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü hem kalite hem fiyat uygun. Artık şehirler yarışıyor, markalar yarışıyor. Bizim ekibimiz de bu alanda üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor” ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri’yi fuarlar şehri yapma yönünde üzerlerine ne düşüyorsa yapma yönünde irade gösterdiklerinin de altını çizdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise 2023 yılında sektör ihracatının 853 milyon dolarlık kısmının Kayseri’den gerçekleştiğini, bu tutarın mobilya sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ettiğini, Kayseri’nin ülke ihracatında 10’uncu, mobilya ihracatında 3’üncü, ahşap ve ağaç sektörü ihracatında 6’ncı sırada yer aldığını anımsattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, Kayseri ile gurur duyduklarını belirterek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.  

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri’nin üretim ve ticaretin merkezi olduğunu, bu şehirde hayal bir projenin gerçekleştiği için çok heyecanlı olduklarını anlattı.

KumsMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıyaka da Kayseri’nin, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezi olduğunu belirterek, lider şehirlerden birisi olduğunu ifade etti. Sarıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın devasa yollar yaptığını, halen yeni yollar açtığını belirterek, “Yeniden seçildiniz. Şehrimiz, bizler sizi seviyoruz, hayırlı, uğurlu olsun, başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı ise Anadolu’nun lokomotifi olan Kayseri’nin marka ve kadim şehir olduğunu kaydetti. 

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi ile KumsMall Mobilyada Moda Show 2024’ün açılışı gerçekleştirildi.

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