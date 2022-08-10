Sakarya beklenen yağışa karşı 24 saat sahada olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 Ağustos Perşembe günü şehir genelinde beklenen sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada Büyükşehir ve SASKİ ekiplerinin 24 saat esasıyla teyakkuzda olacağı bildirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan yağış uyarısına dikkat çekerek tüm ekipleri ile birlikte teyakkuzda olduğunu bildirdi. 11 Ağustos Perşembe günü Sakarya genelinde etkili olacağı öngörülen kuvvetli yağışa karşı sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

SASKİ ekipleri yağmur öncesi ızgara ve kanallarda temizlik işlemlerini gerçekleştirerek yağışın olumsuzluklara sebebiyet vermesinin önüne geçecek.

Ekipler aynı zamanda akşam saatinde başladıkları yağmur mesaisini 24 saat mesai gözetmeksizin sürdürecekleri kaydedildi.