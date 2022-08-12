Rize'de CHP'liler Memişağa Parkı'nda aşure dağıttı

CHP Rize İl Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize'de paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin arttığı Muharrem ayında CHP'liler tarafından 500 kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

Memişağa Parkı'nda vatandaşa dağıtılan aşure törenine CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Kadın Kolları İl Başkanı Nurdan Ardal, Kadın Kolları Merkez ilçe başkanı Berrin Piyadeoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı

Kurulan stantta vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar aşure ikramına büyük ilgi gösterdi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, dağıtılan aşurenin tüm İslam âlemine birlik ve beraberlik getirmesini diledi. Hedeflerinin insanlara hizmet etmek, daima güler yüzle onlara hitap etmek olduğunu ifade eden Deniz, "Siyasi partiler insanlar olmadan olmuyor, insan olunca da insanların güzelleşmesi, eğitilmesi ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesi gerekiyor. Aşure dağıtımında öyle istiyorum ki; tüm İslam âlemi ve ülkemiz bu kargaşadan ve dar çerçeveden kurtulsun ve dar tünelden çıkıp selamete uğrasın” dedi.