Milli Kütüphane kullanıcılarına yeni hizmet

Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki gelişimine katkı sunmak adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Haftası dolayısıyla, Milli Kütüphane kullanıcılarına benzersiz bir hizmet sunuyor.ANKARA (İGFA) - Araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için binlerce kaynak sunarak turizm alanında geniş bir araştırma imkânı sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) Turizm E-Kütüphanesi’nin elektronik kaynakları erişime açıldı.

Bu kapsamlı kütüphane, genel turizm kaynaklarının yanı sıra ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma, yeni teknolojiler ve turizm politikaları gibi farklı alanlarda da bilgi sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, turizm istatistikleri ve pazar araştırmaları gibi önemli verilere de erişim imkânı sağlayan kütüphane ile kullanıcılar ayrıca turizm alanındaki en önemli uluslararası kaynaklardan biri olan UNWTO World Tourism Barometer adlı süreli yayına da erişebiliyorlar.

BM Turizm E-Kütüphanesi, 200'den fazla ülke ve bölge için düzenli olarak güncellenen iç ve dış turizme ilişkin bin 400'den fazla elektronik yayın ve bin 700 turizm veri seti ile turizm alanındaki araştırmaları desteklemek ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak adına oldukça değerli bir kaynağı oluşturuyor.

Milli Kütüphane kullanıcılarının ücretsiz olarak faydalandığı bu önemli elektronik kütüphane, kullanıcıların turizm alanında yapacakları araştırmalara da önemli bir kaynak oluyor.