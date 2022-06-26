Ordu’nun 40 yıllık hayali gerçek oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığı ile ilgili yatırımları ve ihtiyaçları yerinde görmek, çeşitli temas, ziyaretler ve açılışlarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Varank, Ordu için önemli müjdeler verdi.

ORDU (İGFA) – İstanbul’dan havayoluyla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı.

Ordu programı kapsamında ilk olarak Ünye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beraberinde Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Ünye İlçesine geçerek, Ünye Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Organize Sanayi Bölgesinde gelinen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Sayın Bakanım 40 yıllık hayalimiz sayenizde gerçek oluyor. Yakın ilginiz ve desteğiniz dolayısıyla sizin nezdinizde Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e, milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ünye Organize Sanayi bölgesinde yapılan çalışmaları inceledikten sonra, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşlarla çay içerek, sohbette bulundu.

Sanayi bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve sorunları tespit etmek için yaptığı ziyaretleri kapsamında Fatsa Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret eden Bakan Varank, Kuzey Kafkas Tekstil, Aydın Kontrplak ile Bentaş Bentonit firmalarına da bir ziyaret gerçekleştirdi, işletmelerde yapılan üretim ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ünye ve Fatsa Organize Sanayi Bölgelerindeki inceleme ve işletme ziyaretleri programının ardından Ordu Valiliğini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ordu’da yürütülen yatırımların son durumları ve ihtiyaçlar hakkında Vali Tuncay Sonel’den bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 16 adet projenin açılış törenine katıldı.

Ordu Kültür ve sanat Merkezinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ordu’ya kazandırılan projelerin resmi açılış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlıkça yürütülen bölgesel kalkınma politikalarıyla, şehirlerin potansiyelini harekete geçirecek, rekabet güçlerini arttıracak işlere imza atıldığını belirten Bakan Varank, Ordu’da DOKAP ve DOKA tarafından desteklenen 16 projenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 milyon TL olan projelerin Ordu’nun üreticilerine, turizmcilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek, ilin ekonomisine güç katacağının altını çizen Bakan Varank, “Bu güzel işlerin tamamlanıp hayata geçmesinde emeği olan tüm kurumlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ordu’nun kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeleri kamu kurum ve kuruluşlarımızla geliştirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP)’na sunulan 2022 projelerinin değerlendirilmeye başlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu’da 3 projenin destekleneceği müjdesini verdi.

Bütçeleri yaklaşık 6 milyon lirayı aşan 3 projenin başarılı bulunarak destekleme kararı aldıklarına vurgu yapan Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Gölköy Belediyesinin “Evrensel Düşün, Yerel Pişir” Projesini, Ünye Belediyesinin “Genç Fidanlar” projesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin “Geçmişin Lezzetleri, Geleceğin Ellerinde” projesi, bu yıl destekleyeceğimiz projeler. Bu projelerle de inşallah şehrimizde gençlere ve kadınlara önemli mesleki yetenekler kazandırıp, onların istihdam edilmelerinin önünü açacağız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DOKAP tarafından desteklenen projelere de değinerek konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “Yine benzer şekilde DOKAP idaremiz de ilimizin kalkınması için yaptığı yatırımlara hiç ara vermeden devam ediyor. İdaremizin 2022 yılında destekleyeceği projelerin sözleşmelerini de yakın zamanda arkadaşlarımız kendi aralarında imzaladılar. Bu yıl biz DOKAP’tan da Ordu’ya 11 milyon liranın üzerinde bütçesi olan 11 yeni projeyi inşallah kazandıracağız.”

Konuşmasının devamında Ünye ve Fatsa Organize Sanayi Bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere de değinen Bakan Varank, kendisine iletilen taleplerin dikkate alınacağını söyledi.

Ordu’ya bir TEKNOPARK kazandırılması gerektiğinin altını da çizen Bakan Varank, bunun için gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Varank sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bir terzi misali, Ordu’daki gelişmeye açık alanları tespit edip yeni projelerle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inşallah bu projelerin devamı gelecek. Siz yerel paydaşlarımızdan aldığımız güçle, ilimizin üretim, ihracat ve istihdamını arttıracak yeni projeler başlatacağız. Hep birlikte Ordu’yu hak ettiği konuma ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Ve inşallah da sizin gibi gayretli arkadaşlarımın ve buradaki yetenekli gençlerimizin sayesinde bunu başaracağız. Buna yürekten inanıyorum.”

Toplu açılış töreninde Vali Tuncay Sonel de bir konuşma yaparak, “DOKAP’ın DOKA’nın OSB’lere yapmış oldukları katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanımıza ve bize yapılan bütün işlerde hakikaten desteğini gördüğümüz Ordu’muzun değerlerine sizler adına teşekkür ediyorum. Bu projelerin hem Ordu’muza hem yöre insanımıza hem ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Törende, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de söz alarak, Ordu’da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, bugüne kadar DOKAP üzerinden Ordu iline yapılan yatırımlardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve DOKAP teşekkür etti.

Konuşmaların ardından DOKAP tarafından desteklenen Soğuk Hava Deposu, Policarbon Seracılığın Yaygınlaştırılması, Organik Yumurta Tavukçuluğu Yem Ünitesi Tesisi, Yumurta Üretim Paketleme Tesisi, Organik Yarka Üretim Tesisi, Okuma Kültürünün geliştirilmesi projeleri ile DOKA tarafından desteklenen Akkuş Şeker Fasülyesi Paketleme Tesisi Yapımı, Yerel Tadımız Coğrafi İşaretli Kabataş Helvamız, Can’dan Cam’a, Ordu dan Hopa’ya Mavi Yol Projesi, Tanıtımın Yeni Noktası, Çamaş Kanyonu, Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor, Çatalpınar Sarıçiçek Yaylası, Ekoturizm Destinasyonu Çalışmaları, Altınordu Yerel Lezzet Durağı, Çalışan Ordunun Üreten Kadınları adlı projenin toplu açılışı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Arı Ürünleri AR-GE Merkezi’ni ziyaret ederek, içerisinde süzme ve petek bal paketleme, balmumu ve temel petek üretimi ile bal analizinin yapıldığı laboratuvarların yer aldığı tesisle ilgili Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Gökhan Akdeniz ile Ordu Arıcılar Birliği ve BALMER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifci’den detaylı bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çamsan Ordu A.Ş. firması için mevcut üretimi devam eden üretim tesislerine ek olarak 2020 yılında Ordu’da 184.270 m² arazi üzerine 18.500 m² kapalı inşaat alanına sahip, 8500 m² kapalı inşaat alanına sahip idari bina, 46.500 m² stok sahası projelendirilmiş olan MDF3 Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Çamsan Ordu A.Ş’nin ülkenin MDF alanında duayen şirketlerinden birisi olduğunu belirterek, bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak böyle bir tesisin Ordu’da olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da verdiği destekle 75 milyon Euroluk yatırım sayesinde 250 çalışanın evine ekmek götürdüğünü ifade eden Bakan Varank, “Sadece Ordu’muza değil, tüm Türkiye’ye değer katan yeni bir fabrikanın, bir tesissin açılışı için toplandık. Rabbim inşallah bol bereketli kazançlar nasip etsin. Daha nice yatırımları firmamıza, Ordu’muza nasip etsin diyoruz ve yeni tesis ülkemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diyerek, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Çamsan MDF3 Üretim Tesisini gezen Bakan Varank, yapılan üretim hakkında Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Aksakallı’dan bilgi aldı.

Ordu ziyareti kapsamında son olarak Gülyalı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çikolata üretimi ve satışının yapıldığı Çikolata Parkı’nı da ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üretim faaliyetlerini de yerinde gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çikolata Parkı ziyareti ile Ordu programını tamamladı.