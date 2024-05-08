Tüketici Hakemi 2 milyar TL'lik uyuşmazlığı çözdü

Tüketici Hakem Heyetleri, yılın ilk 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı. En çok şikayet edilenler arasında ayakkabı yer aldı.ANKARA (İGFA) - Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Bu dönemde, ürün ve hizmet bazında, ayakkabıya yönelik şikayetler yüzde 12,8 ile ilk sırada yer aldı.

Tüketici hakem heyetlerine 2024 yılının ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken, 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

ELEKTRONİK BAŞVURU TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAYGIN OLARAK KULLANILDI

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si (162 bin 876 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

En çok ayakkabı şikayet edildi

2024 yılının ilk 4 ayında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,8’i (30 bin 924 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,68 ile kıyafet (11 bin 299), yüzde 4,25 ile cep telefonu (10 bin 248), yüzde 3,94 ile mobilya (9 bin 500), yüzde 3,31 ile internet abonelikleri (7 bin 992) ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği (5 bin 990) oldu.