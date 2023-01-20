Muğla Milas'a hastaneli 'hayvan barınağı'

Muğla’nın Milas ilçesinde Türkiye’nin hiçbir ilçesinde olmayan, hayvanlar için doğal yaşam hizmeti sunacak Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi’nin proje çalışmaları tamamlandı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi'nden alınan bilgiye göre yaklaşık 20 dekar arazi üzerine kurulacak 750 hayvan kapasiteli Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi’nin yapımına başlandı.

Evcil hayvanlar için doğal yaşam hizmeti sunacak Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi’nin proje çalışmaları tamamlandı.

Son kontrollerin ardından en kısa sürede yapımına başlanacak proje, yapım aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 20 bin metrekare arazi üzerine kurulmuş, büyük bir kompleks olarak hizmet verecek.

Toplam 3 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi; yüz hayvan kapasiteli kedi köpek parkı, yüz hayvan kapasiteli doğal yaşam parkı, çocuk parkı, otuz hayvan kapasiteli hayvan sahiplendirme alanı gibi birçok fonksiyonel üniteyi de içerisinde barındıracak.

BARINAK İÇERİSİNDE DONANIMLI HAYVAN HASTANESİ

Türkiye genelinde ilçe belediyesi tarafından yönetilecek en büyük hayvan barınağı olma unvanına sahip olacak, 750 hayvan kapasiteli yeni hayvan barınağı projesi hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Başkan Muhammet Tokat; hazineden arazi tahsisini bekledikleri için proje uygulamasına geçemediklerine dikkat çekerek,” Yeni barınak projemiz; içerisinde uyuz parazit ünitesi, kırık-çıkık ünitesi, tehlikeli hayvan kısmı, yaşlı-güçten düşmüş hayvan kısmı, yavrulu anne köpek bakım alanı, ilk müşahede ve karantina birimleri, yavrulu anne kedi kısmı, kedi operasyon birimi, hayvan sahiplendirme kısmı, ameliyat sonrası bakım, köpek parkı, kedi parkı, doğal yaşam parkı ve hayvan mezarlığının bulunduğu 750 hayvan kapasiteli, büyük bir hayvan hastanesi işlevi görecektir.” dedi.