Marmaris dünyanın tek çocuk bayramında şenlenecek

Göreve yeni başlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve ekibi; kendileri için de ilk olacak kutlamada, 23 Nisan’da çocuklara muhteşem etkinliklerle dolu bir şenlik sunacak.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - “TBMM’nin açılışının 104. Yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada örneği olmayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Marmaris sakini çocuklar, eğlence dolu doyasıya bir “Çocuk Şenliği” yaşayacak.

Marmaris Belediyesinden verilen bilgiye göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümünde kutlanacak olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerle, Marmaris sakini çocuklar tarafından “Türk çocuğu” olmanın gururuyla birkez daha dolu dolu etkinliklerle şenlik havasında kutlanacak.

Atatürk anıtında gerçekleşecek resmi tören ve Amfi Tiyatro’da yapılacak kutlama programının ardından, Marmaris Belediyesi’nin etkinlikleri başlayacak.

İlk olarak Marmaris Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu bahçesinde Ünlü Sihirbaz Mandrake Kemal’in sihirbaz gösterileri, yüz boyama, maskotlar ve ikramlar çocuklara sunulacak.

Gün boyunca girişin ücretsiz olacağı Burunucu Macera Parkı’nda 16.00 -18.00 saatleri arasında çocuklar için piknik havasında etkinlikler devam edecek.

Ve Saat 18.00’de ise Ketenci Otel önünde başlayacak kortej yürüyüşünde çocuklar vatandaşlarla birlikte; pankartlar ve afişlerle “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “ kortej yürüyüşünü gerçekleştirecek.