TGC'nin 'Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Bağımsız ve bağlantısız gazetecilik anlayışıyla 65 yıldır sürdürülen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nde 33 ödül sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 65 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tören 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’ni Genel Sekreter Sibel Güneş sundu. Törende laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, depremde ölen yurttaşlar, depremde ölen 33 gazeteci ile 25 Mart 2023 Cumartesi günü vefat eden TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törenin sponsorluğunu Re-Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Henley & Partners, Kahve Dünyası ve Dijital Basın üstlendi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar törenin açılış konuşmasında, yarışmaya katılan meslektaşlara ürettikleri haberleriyle, programlarıyla, köşe yazıları ve fotoğraflarıyla ülkede koşullar ne olursa olsun haberin özgür dolaşımına çok önemli bir katkı sunduklarını söyledi.



TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş töreni sunarken “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 bin 750 üyesiyle Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olmasının yanı sıra,1946’da kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla da Türkiye’nin en etkin kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde bu yıl Basın, TV-Radyo, İnternet ve Dijital Platform ana başlıkları altında toplam 33 ödül verildi.

BASIN ÖDÜLLERİ

Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi’nde 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu.

Yener Karadeniz Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde 10 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Miyase İlknur’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile övgüye değer gördü.

DHA muhabirleri Murat Solak-Özgür Eren 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye öldü" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seçici Kurul ayrıca, İsmail Arı’yı Birgün Gazetesi’nde 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Valiliğin ortasında öğretmene dayak” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Mustafa Kömüş Birgün Gazetesi’nde 24 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan “Üniversiteden ümit kesildi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seçici Kurul ayrıca, Figen Atalay’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Merve Kılıç Dokuzoğlu Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Ağustos 2023 tarihinde GATA'da iplik bile yok” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Eren Tutel Birgün Gazetesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde “Alenen şike yapıldı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Seçici Kurul ayrıca, Cumhur Önder Arslan’ı Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan “Süper baba buruk” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. ”

Belma Akçura Milliyet Gazetesi’nde 30 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan “Medya ve çoğulcu cehalet!” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu.

Çiğdem Yılmaz Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım-13 Aralık 2023 tarihleri arasında “Seçil Erzan haberleri serisi” araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Deniz Güngör Birgün Gazetesi’nde 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan “Taşıdığımız umut yaşama sebebimiz” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLERİ

Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi’nde 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile ödüle değer bulundu. Seçici Kurul ayrıca, Ece Kurtuluş Dursun’u Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” ile övgüye değer gördü.

Seçil Kaya Sabah Gazetesi’nin 22 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “5. Sayfasıyla” ödüle değer bulundu.

Seçici Kurul ayrıca, Buse İlkin Yerli’yi Birgün Gazetesi’nde 25 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan “10. ve 11. Sayfalarıyla” övgüye değer gördü. ”

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ

Devrim Tosunoğlu 16 Ocak 2023 tarihinde TV 100’de yayınlanan “Bu kaçıncı 14 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seçici Kurul Öznur Aslan Doğan’ın 1-8 Aralık tarihleri arasında Fox TV (Now)’de yayınlanan “Seçil Erzan böyle dolandırdı” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

İpek Özbey 3-6 Ekim 2023 tarihlerinde Sözcü TV’de yayınlanan “Adnan Oktar/Tuhaf bir suç örgütünün iç yüzü” haber programıyla ödüle değer bulundu.

Özge Akkoyunlu 31 Ocak 2023 tarihinde TRT’de yayınlanan “Sahibini arayan fotoğraflar” başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

Seçici Kurul ayrıca, Yaşar Kavas’ın 21 Nisan 2023 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan “İade- i itibar” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü.

Halil Kahraman 15 Aralık 2023 tarihinde CNN Türk’te yayınlanan “İsrail polisinden gazeteciye şiddet” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer bulundu.

Seçici Kurul ayrıca, DHA muhabiri Hasan Bozbey’i 20 Aralık 2023 tarihinde görüntülediği “Bursaspor-Diyarbekir Spor maçında saha karıştı” çalışmasıyla övgüye değer gördü.

Zeynepgül Alp 31 Mart 2023 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan “Antakya Medeniyetler Korosu yaralarını dayanışmayla sarıyor” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu.

İNTERNET ÖDÜLLERİ

Seçici Kurul, Asuman Aranca’yı 29-30 Aralık 2023 tarihinde T24.com.tr ’de yayınlanan “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporu” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer gördü.

Seçici Kurul ayrıca Mehmet Baran Kılıç’ı 3-6-31Ocak, 31 Mart ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde diken.com.tr’de yayınlanan “İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Seçici Kurul Ömer Karakuş’u 24 Ağustos 2023 tarihinde Journo.com’da yayınlanan “İlk defa gözlerim dolarak fotoğraf çektim” röportajını övgüye değer gördü.

Seçici Kurul Şefik Kahramankaptan’ın 2 Eylül 2023 tarihinde sanattanyansımalar.com’da yayınlanan “Açık katılım, gizli jüri, önceden seçilmiş marş” başlıklı köşe yazısını ödüle değer gördü. Şefik Kahramankaptan törene katılamadı.

Seçici Kurul Özden Demir’i 10 Mart 2023 tarihinde DW+90’da yayınlanan “Depremde kadın olmak: Nefes almaya utanır hale gelmiştik” başlıklı haberini ödüle değer gördü. Özden Demir, ödülünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi Öznur Oğraş Çolak’tan aldı. Özden Demir şunları söyledi:

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ MUSTAFA KEMAL ÇOLAK’IN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün bağımsız, objektif habercilik yapması, ekonomi alanında uzman habercilerin yetişmesinde ortaya koyduğu rehberlik, mesleki dayanışmanın sürdürülmesinde gösterdiği özen nedeniyle Ekonomi Gazetesi Haber Koordinatörü gazeteci, yazar Mustafa Kemal Çolak’a verilmesine karar verildi.

NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ SEVDA ALANKUŞ’UN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2023 Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nün “Barış gazeteciliği alanındaki çalışmaları, adil, barış odaklı habercilik ve medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle” iletişim akademisyeni Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verilmesini kararlaştırdı. Alankuş ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı.