Mudanya'da çocuklar toprak havuzda arkeolojik kazı yaptı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde “Arkeolojiyi Deneyimliyoruz” atölyesinde çocuklar toprak havuzunda temsili kazı çalışmaları yaparak, eser çıkarma deneyimi yaşadı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi bünyesindeki M. Agah Bursalı Kreşi ile Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ndeki öğrencilere deneysel arkeoloji eğitimi düzenledi. Eğitimler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Arkeolog Özlem Akbaş Önsoy tarafından verildi.
Kazı alanında yapılan çalışmalarda kullanılan ekipman, araç ve gereçlerle, dikkat edilmesi gereken noktaların uygulamalı olarak anlatılmasının ardından öğrenciler, kazı uygulama alanına gömülen imitasyon tarihi eserleri bulmaya çalıştı.
Çocuklar kendi sikkelerini tasarlarken, mağara resimlerini el baskısıyla canlandırdı.
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|13
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|13
|27
|3. Adana Demirspor
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|24
|4. Konyaspor
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|14
|23
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|22
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|14
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|25
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|14
|25
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|14
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|14
|22
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|14
|21
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|13
|20
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|15
|19
|11. Altay
|14
|18
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|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
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|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
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|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
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