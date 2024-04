23 Nisan coşkusu başladı

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir konser verdi. Muhteşem geceye katılanlar unutulmaz bir performans izlerken birbirinden yetenekli çocuklar adeta büyüklere taş çıkarttı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerle başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu ve Orkestrası, muhteşem performansı ile büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koro Şefi Görkem Karagün eşliğinde gerçekleşen konserde sahne alan çocuklar söyledikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle büyüklere adeta taş çıkarttı. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın muhteşem performansına tanıklık eden davetliler de hep birlikte şarkı ve marşlara eşlik ederek 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

“Yatırımların en büyüğü insana yatırımdır”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım gecenin sonunda konsere katılan herkese teşekkür ederek, bu özel programa emek veren başta çocuklar olmak üzere herkesi tebrik etti. Ailelere de teşekkür eden Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun şehir dışı programı nedeniyle konsere katılamadığını ifade ederek, çocuklar ve ailelerin her birini yürekten kutladığını iletti. Marım konuşmasına şöyle devam etti: "Yatırımların en büyüğü insana yatırımdır. Bizler, yolunda yürüdüğümüz, bize ışık tutan, bu cumhuriyeti kuran, gençlerimizin gelecekte yol göstericisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yolculuğumuza devam edeceğiz. Belediyemiz sanata ve kültüre her zaman, her şeyden daha fazla ağırlık verecektir" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkanvekili Marım, konsere katılan çocuklara günün anısına hazırlanan madalyalarını takdim etti.