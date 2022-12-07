Manisa Selendi'de 2 HİS göleti temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi’nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu (HİS) göletinin temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA)- Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticiye verdiği destekleri günden güne arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaylım hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan HİS göletlerinin temizlik, bakım ve onarımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Selendi ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi’nde bulunan 2 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışma yapılan göletlerden 14000’e yakın hayvanın faydalandığı belirtildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerimize yönelik desteklerimiz devam ediyor. Mevcut göletlerdeki faaliyetlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlere yeni HİS göletleri kazandırmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.