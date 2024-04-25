Sivas'ta Muzaffer Güner Futbol Turnuvası

Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta bu yıl merhum Nikah Memuru Muzaffer Güner'in anısına düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yaptı.

Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın ilk müsabakasında Danişment Gazi İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu karşı karşıya geldi.

Turnuvada genç sporcular ile yakından ilgilenen Başkan Uzun, tüm okullara başarılar dileyerek finale kalan takımlara imzalı Sivasspor forması hediye edeceklerini söyledi.

Toplamda 52 okulun katıldığı turnuvada müsabakalar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.