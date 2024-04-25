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Sivas'ta Muzaffer Güner Futbol Turnuvası
Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası başladı
SPOR 25.04.2024, 07:50
Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta bu yıl merhum Nikah Memuru Muzaffer Güner'in anısına düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yaptı.
Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın ilk müsabakasında Danişment Gazi İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu karşı karşıya geldi.
Turnuvada genç sporcular ile yakından ilgilenen Başkan Uzun, tüm okullara başarılar dileyerek finale kalan takımlara imzalı Sivasspor forması hediye edeceklerini söyledi.
Toplamda 52 okulun katıldığı turnuvada müsabakalar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
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|33
|48
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|46
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|33
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|45
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|45
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|33
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|54
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|52
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|31
|47
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|31
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|47
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|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|34
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
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|32
|60
|6. M. United
|33
|53
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|33
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Bournemouth
|34
|45
|11. Brighton
|32
|44
|12. Wolves
|34
|43
|13. Fulham
|34
|42
|14. Crystal Palace
|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
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|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14
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