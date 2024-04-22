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İzmit'te 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla devam ediyor
GÜNDEM 22.04.2024, 10:19
İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı etkinlikler bugün belediye meydanında devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayan İzmit Belediyesi, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
İZMİT BELEDİYE MEYDANINDA
Kutlama programları kapsamında bugün yüzme yarışları, çocuklar için atölyeler, gösteriler, sergiler ve konserler gerçekleşecek. Saat 14.00 itibariyle İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek olan programlara tüm çocuklar ve aileleri davetli.
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