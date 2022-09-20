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Manisa Kırkağaç'ta taşkınlara karşı dere temizliği

Yerel 20.09.2022, 13:38
Manisa Kırkağaç'ta taşkınlara karşı dere temizliği

Manisa'da Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde dere temizliği yapıldı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması ile taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı.

Derede biriken rüsubat da uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.

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