Osman Kıranlar’ın vefatı Uzunköprüspor camiasını yasa boğdu

Uzunköprü’de 22 Nisan gece saat 23:45 sıralarında Meriç istikametinden Uzunköprü’ye seyir halinde iken M.B., Alemdar Sun Yağ fabrikası önünde bir şeye çarptığını fark ederek araçtan inerek baktığında çarptığı şeyin insan olduğunu fark edince Çalıköy kavşağında bulunan Emniyet güçlerinde haber vererek bir vatandaşa çarptığını belirtti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Emniyet güçlerinin olay yerine gelerek durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Ekipleri Osman Kıranlar’a ilk müdahaleyi yaparak Kıranlar’ı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kıranlar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı yapan M.B’nin sorgusu yapılmak üzere Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.B ilk sorgusunun ardından 23 Nisan 2024 Salı günü Uzunköprü Adliyesi’ne götürüldü. M.B. Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. Kıranlar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul’a gönderildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. Kıranlar’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.